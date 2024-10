Zwischenfall in der JVA Bützow: Justizministerium erwägt Strafanzeige Stand: 14.10.2024 14:27 Uhr Um auf schlechte Haftbedingungen aufmerksam zu machen, haben sich am Sonntag fünf Insassen in der Küche der JVA Bützow verbarrikadiert. Das Justizministerium will Strafanzeige erstatten.

In der JVA Bützow ist es nach NDR Informationen am Sonntagvormittag zu einem Zwischenfall gekommen. Fünf polnische Untersuchungshäftlinge hatten sich demnach offenbar im Küchenbereich der Vollzugsabteilung verbarrikadiert. JVA-Beamte sollen den Bereich dann von zwei Seiten gleichzeitig gestürmt und die Männer überwältigt haben. Nach Angaben des Justizministeriums wurde niemand ernsthaft verletzt. Die fünf Polen gaben an, mit der Aktion auf die ihrer Ansicht nach schlechten Haftbedingungen in der JVA Bützow aufmerksam machen.

Gefangene teilweise in andere Anstalten verlegt

Die Untersuchungsgefangenen seien anschließend in besonders gesicherten Hafträumen sowie teilweise in andere Anstalten untergebracht worden. Die Polizei musste nicht gerufen werden. Dem Ministerium zufolge wird nun ermittelt sowie Strafanzeige erstattet.

