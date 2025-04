Stand: 16.04.2025 10:28 Uhr Angriff mit Schlagring in Güstrow: Polizei ermittelt

Nach einem Angriff in Güstrow (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei gegen mehrere mutmaßliche Gewalttäter. Die Beamten waren alarmiert worden, weil in der Nacht zum Mittwoch offenbar ein Streit im Bereich des Marktes eskaliert war. Dort trafen sie auf einen verletzten 27-Jährigen und seinen 24-jährigen Begleiter. Die beiden sagten aus, dass sie unvermittelt aus einer ihnen unbekannten Personengruppe heraus angegriffen und der 27-Jährige mit einem Schlagring im Gesicht verletzt worden sei. Die Täter seien im Anschluss geflüchtet. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei zwei der mutmaßlichen Täter im Bereich des Spaldingsplatzes feststellen und befragen. Ein erster Anfangsverdacht gegen die beiden 18- beziehungsweise 23-jährigen Deutschen habe sich zunehmend bestätigt. Nun wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen sie ermittelt. Der Verletzte kam mit Platzwunden und einer vermuteten Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus. Alle Beteiligten waren laut Polizei alkoholisiert und sollen später erneut befragt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 16.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock