Stand: 20.04.2025 17:55 Uhr 40.000 Euro Schaden: Mann randaliert in Rostock und Greifswald

Ein 31-Jähriger hat am Ostersonntag die Polizei in Greifswald und Rostock beschäftigt und einen Schaden von fast 40.000 Euro verursacht. Am frühen Morgen sorgte der Mann erst in Greifswald für Aufsehen. Er schrie und schlug auf ein Auto ein, dann schmiss er mehrere Scheiben eines Wohnhauses ein. Der Eigentümer des Hauses und seine Partnerin flüchteten zum Nachbarn. Etwa eine Stunde später tauchte der Randalierer in Rostock Sievershagen auf. Dort griff er eine Tankstellenmitarbeiterin an, riss die Kasse aus der Verankerung und flüchtete mit seinem Auto. Dabei fuhr er vorsätzlich frontal gegen ein Auto, dessen Fahrer ihn zuvor angehupt hatte, weil er bei rot gefahren war. Er schlug noch auf den Fahrer ein, holte einen Hammer aus seinem Auto und ging zu Fuß in Richtung eines Flohmarktes. Auf dem Weg schlug er weitere Menschen, bis Polizisten ihn schließlich überwältigen und vorläufig festnehmen konnten. In Greifswald wird der Mann gegenwärtig aufgrund einer psychischen Erkrankung behandelt. Dorthin zurück wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen gebracht. Die angegriffenen Personen erlitten keine schwerwiegenden Verletzungen.

