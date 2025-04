Stand: 21.04.2025 11:43 Uhr Verchen bei Demmin: Unbekannter zündet Auto an

In Verchen bei Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zu Ostermontag auf der Dorfstraße ein Auto von einem Unbekannten angezündet worden sein. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurde der Brand von einem Anwohner bemerkt, der das Feuer selbst schnell löschen konnte. Laut dem Zeugen wird der mutmaßliche Brandstifter folgendermaßen beschrieben. Zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Bekleidung, Kapuze und Stirnlampe auf dem Kopf. Erst in der Nacht zu Karfreitag war in Verchen ein Auto unter einem Carport durch ein Feuer schwer beschädigt worden ist. Jetzt ermittelt die Polizei, ob auch dieses Fahrzeug mit Absicht angezündet worden ist. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt.

