Stand: 21.04.2025 08:01 Uhr Passanten entdecken leblose Frau im Crivitzer See

Die Feuerwehr hat am Samstagabend eine tote Frau aus dem Crivitzer See geborgen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten in der Nähe des Krankenhauses die im Wasser schwimmende Leiche entdeckt und über den Notruf die Rettungskräfte verständigt. Derzeit ist noch nicht bekannt, um wem es sich bei der Frau handelt. Die Leiche wurde an die Rechtsmedizin übergeben. Sie soll helfen, die Identität sowie die Todesursache zu klären. Allerdings prüft die Polizei, ob es sich um eine 87-jährige Frau aus Crivitz handelt, die seit knapp zwei Monaten vermisst wird. Sie hatte am 25. Februar gegen 20 Uhr ihr Haus am Stadtrand von Crivitz verlassen und ist seitdem verschwunden.

