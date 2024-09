Stand: 03.09.2024 06:41 Uhr 22 Aussteller aus MV auf weltgrößter Schiffbaumesse Hamburg

Heute beginnt in Hamburg die weltgrößte Schiffsbaumesse. Bis Freitag präsentieren sich etwa 2.000 nationale und internationale Aussteller, darunter auch 22 Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern. Neben der Rostocker Werft Tamsen maritim, die am Gehlsdorfer Ufer unter anderem Behördenschiffe baut und repariert, präsentieren sich auch Unternehmen, die Schiffsbauteile fertigen. Das sind zum Beispiel die Firma Werimo Werkzeugbau und Industriemontage aus Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) oder die Firma Ostseestaal aus Stralsund. Aber auch moderne Technologien wie künstliche Intelligenz sind Thema der Messe in Hamburg. Die Firma Vesselity Maritime Analytics aus Rostock hat sich zum Beispiel darauf spezialisiert, mit Unterwasserkameras und dazugehörigen Algorithmen kleinste Verschmutzungen an Schiffsrümpfen zu erkennen. So will das Unternehmen den Widerstand und Treibstoffverbrauch der Schiffe berechnen. Zur Schiffbaumesse in Hamburg werden bis Freitag rund 40.000 Fachbesucher erwartet.

