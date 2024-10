Stand: 23.10.2024 09:50 Uhr dokART Zukunftstreff: Auftakt in Neubrandenburg

In Neubrandenburg beginnt die vierte Auflage des "dokART Zukunftstreffs" des Latücht Film- und Medienvereins. Zum Auftakt am 27. Oktober geht es um das Thema "Demokratie und Protest", dazu wird ab 17 Uhr im Kino "Cinestar" ein Film über die Friedliche Revolution 1989 in Neubrandenburg gezeigt. Danach kann unter anderem mit Zeitzeugen und dem Regisseur Holm Henning Freier diskutiert werden. Der "dokART-Zukunftstreff" macht in den kommenden Wochen auch in Neustrelitz, Loitz, Waren und zum Abschluss am 27. November noch einmal in Neubrandenburg Station. Bei diesen Veranstaltungen geht es um Themen wie Bildung, Natur und Digitalisierung. Der "dokART-Zukunftstreff" will aktuelle gesellschaftliche Fragen aufgreifen und Räume für Austausch schaffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte