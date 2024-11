Stand: 04.11.2024 15:00 Uhr Wohnung in Neubrandenburg ausgebrannt: Feuerwehr rettet Katze

Eine Einraumwohnung in der Oststadt in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntag ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Laut Polizei könnte Brandstiftung die Ursache gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen des Brandursachenermittlers soll es zwei mögliche Brandherde in der Wohnung geben. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 30.000 Euro. In der selben Wohnung hatte es bereits wenige Tage zuvor einen kleinen Brand gegeben, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. In beiden Fällen war der Mieter nicht anwesend. Seine Katze konnte am Sonntag durch die Feuerwehr gerettet werden.

