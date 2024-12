Stand: 04.12.2024 06:55 Uhr Wesenberg: Feuer in leer stehendem Einfamilienhaus

Am Dienstagabend ist in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in einem leer stehenden Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner hatte in dem Haus eine starke Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Wesenberg, Wustrow und Mirow mit insgesamt 43 Rettungskräften löschten den Brand schnell. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Sie hat einen Brandursachenermittler beauftragt. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro.

