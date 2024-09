Stand: 05.09.2024 10:15 Uhr Weinlese in Rattey gestartet

Auf einem der größten Weingüter Norddeutschlands, in Rattey bei Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), hat die Weinlese begonnen. In diesem Jahr rechnen die Winzer mit einem Ertrag von rund 80.000 Litern. Eigentlich sollte die Ernte erst Anfang in der kommenden Woche starten. Durch die derzeit hohen Temperaturen und vielen Sonnenstunden steige der Oechsle-Wert, also der Zuckergehalt im Most, rasant, so Weingutleiter Stefan Schmidt.

