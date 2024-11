Sendedatum: 14.11.2024 18:30 Uhr Weihnachtsmann in Himmelpfort eingetroffen

In Himmelpfort (Brandenburg) ist der Weihnachtsmann wie jedes Jahr von Kindern und Erwachsenen begrüßt worden. Knapp 20 Kinder der Grundschule Bredereiche bei Fürstenberg haben ihm ihre Wunschzettel übergeben. Wünsche waren unter anderem Spielekonsolen und Zubehör für Puppen. Eine Besonderheit: das Postamt in Himmelpfort feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. 1984 hatten zwei Kinder aus Berlin und dem heutigen Sachsen zum ersten Mal an den Weihnachtsmann in Himmelpfort geschrieben. Rund 300.000 Briefe kamen im vergangenen Jahr in diesem Postamt an - aus Deutschland und der ganzen Welt. 20 Weihnachtsengel der Deutschen Post unterstützen den Weihnachtsmann in der Vorweihnachtszeit, um alle Briefe rechtzeitig zu beantworten. In Himmelpfort gibt es das größte von insgesamt sieben Weihnachtspostämtern bundesweit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 14.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte