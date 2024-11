Stand: 20.11.2024 18:40 Uhr Wassersport durch Schleusengehilfen gesichert

Der Betrieb von sechs Schleusen an der Müritz-Havel-Wasserstraße und der Oberer Havel-Wasserstraße im Sommer durch einen externen Schleusendienst sei erfolgreich gewesen. Diese Bilanz zieht jetzt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV. Es sei gelungen, den Schleusenbetrieb zwischen Berlin und der Müritz in der Saison 2024 sicherzustellen. Dafür sei mit einem regionalen Tourist-Unternehmen zusammen gearbeitet worden. 22 externe Schleusengehilfen wurden eingearbeitet, um von Juni bis Ende August drei Schichten abdecken zu können. Zunächst drohten aufgrund von Personalmangel in der Behörde in der Hauptsaison verkürzte Schleusenzeiten. Die WSV geht davon aus, dass auch in der kommenden Saison externe Dienstleister beim Schleusenbetrieb unterstützen werden.

