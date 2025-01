Stand: 16.01.2025 11:52 Uhr Waren nimmt 1,6 Millionen Euro durch die Kurabgabe ein

Die Stadt Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat im vergangenen Jahr rund 1,6 Millionen Euro durch die Kurabgabe eingenommen. Keine andere Kommune in der Haff-Müritz-Region erzielte eine so hohe Summe. Zum Vergleich: In Mirow und Ueckermünde zahlten Touristen jeweils eine Viertelmillion Euro. Allerdings erhebt die Stadt Waren mit 2,70 Euro pro Tag auch die höchste Kurabgabe. In der Region wird sie in 15 Orten eingezogen. Die Einnahmen dienen der Finanzierung touristischer Projekte. Dazu gehören zum Beispiel öffentliche Toiletten und Kurkonzerte. In der Müritz-Region kommt die kostenlose Nutzung des sogenannten Müritz-Rund-um-Busses für Urlauber hinzu.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte