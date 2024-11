Stand: 21.11.2024 17:35 Uhr Waren: Unbekannte beschädigen viele Autos

In den vergangenen Monaten sind in Waren-West (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) immer wieder Autos beschädigt worden. Mehr als 20 Taten wurden bisher angezeigt, teilt die Polizei mit. Es gehe um teils großflächige Kratzer und beschädigte Scheiben. Einige Autobesitzer waren sogar schon mehrfach Opfer. Bei den Taten entstand ein Schaden zwischen 500 und 1.000 Euro an dem jeweiligen Auto. Die Kripo Waren ermittelt intensiv, um den Tätern oder dem Täter auf die Schliche zu kommen. Die Polizei sucht Zeugen. Am Donnerstag verteilten die Beamten in Waren-West zudem Flyer in Briefkästen und befragten erneut Anwohner.

