Stand: 02.12.2024 07:15 Uhr Waren: Seniorin bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Unfall in Waren ist am Abend eine Frau verletzt worden. Darüber informiert die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren drei PKW die Mozartstraße aus Richtung Röbel kommend. An einer Ampel mussten zwei Autos stehen bleiben. Eine 76-Jährige erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf. Während der Unfallaufnahme musste die Mozartstraße teilweise voll für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die 76 Jahre alte Unfallverursacherin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Waren gebracht.

