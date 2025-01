Stand: 24.01.2025 10:49 Uhr Waren: Möbelmanufaktur will Betrieb nach Brand wieder aufnehmen

Die Möbelmanufaktur in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kann ab Februar wieder ihre Arbeit aufnehmen. Die Werkhalle hatte im Dezember gebrannt. Dabei war ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt. Die Produktionshalle kann weiter genutzt werden. Dort bereitet Inhaber Erik Günther alles für den Neustart vor. Büro-und Sanitärtrakt müssen jedoch abgerissen werden. Denn dort haben sich laut Günther giftige Dämpfe und Ruß in der Dämmung abgelagert. Um die Räume zu ersetzen, werden Container aufgestellt. Die Tischlerinnung hatte zu Spenden aufgerufen, um den Jungunternehmer in Waren zu unterstützen. Knapp 30.000 Euro sind so zusammengekommen. Der 26-Jährige hatte sich erst sieben Monate vor dem Brand mit dem Unternehmen und acht Mitarbeitern selbstständig gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte