Stand: 15.10.2024 08:26 Uhr Waren: Klinik Amsee Opfer von Cyberangriff

Die Klinik Amsee in Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Seit dem frühen Sonntag seien die IT-Systeme inklusive E-Mail der Klinik außer Betrieb. In dringenden Fällen ist das Krankenhaus nur per Telefon zu erreichen. Die Klinik Amsee gehört zur zum Johannisstift Diakonie. In den Krankenhäusern des Stiftes laufe der Betrieb aber stabil, heißt es. An einigen Standorten werden planbare Eingriffe teilweise verschoben.

