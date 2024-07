Stand: 26.07.2024 15:30 Uhr Waren: Förderung für Berufliches Bildungszentrum Waren

Für den Bau eines digitalen Zentrums für Holztechnik hat das Berufliche Bildungszentrum in Waren rund 850.000 Euro von der Landesregierung bekommen. Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) hat den Förderbescheid am Donnerstag an den Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte Kärger (CDU) übergeben. Mit dem Geld soll unter anderem 3D-Mess-und Scantechnik angeschafft werden, mit der beispielsweise Wohn-Räume ausgemessen werden und für diese Räume dann passgenau Möbel hergestellt werden können, sagt Schulleiterin Köpnick. Dafür werden auch einige neue Maschinen angeschafft. Außerdem werde in der Lehrwerkstatt eine energiesparende Absaugeinrichtung eingebaut. Ende des Jahres soll alles fertig sein.

