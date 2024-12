Stand: 11.12.2024 16:31 Uhr Waren: Digitale Bildung und Suchtprävention auf dem Stundenplan

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Glücksspiel und der Schutz der eigenen Daten im Internet sind Themen, mit denen sich Jugendliche und junge Erwachsene an der CJD-Produktionsschule in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beschäftigen. Im Rahmen des Projektes SMART CAMPS kommen am Mittwoch und Donnerstag Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Mecklenburgischen Seenplatte und der Region Stralsund zusammen. Sie nehmen an interaktiven Workshops teil, die durch Psychologinnen und Psychologen, sowie Internet- und Rechtsexperten geleitet werden. Ziel ist es, die Medienkompetenz zu stärken und präventiv über Risiken von sozialen Medien und Suchtgefahren aufzuklären.

