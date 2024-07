Stand: 08.07.2024 18:18 Uhr Volkstfest in Malchow: Polizei musste mehrmals anrücken

Auf dem Volksfest in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war die Polizei am vergangenen Wochenende gleich mehrmals im Einsatz. Am Freitag kam es zu einem Streit zwischen zwei deutschen Männern. Dabei schlug ein 17-Jähriger einem 40-Jährigen ins Gesicht. Der Tatverdächtige erhielt einen Platzverweis für die gesamte Dauer der Veranstaltung. Laut Polizei musste der Jugendliche wenige Stunden später in Gewahrsam genommen werden, nachdem er erneut auf dem Gelände war und sich massiv körperlich und verbal gegen die Beamten gewährt und sie beleidigt hatte. Gegen ihn wurde unter anderem eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. Am Sonntag kam es erneut zu einer Schlägerei an einem Getränkestand. Zwei 45-jährige Männer lagen auf dem Boden und mussten von der Polizei getrennt werden. Ein 34-Jähriger mischte sich ein, wobei auch er den Beamten gegenüber sehr aggressiv auftrat, sie beleidigte und in ihre Richtung spuckte. Weil er sich nicht an den gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis hielt, landete er in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ebenfalls eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte