Stand: 17.03.2025 10:20 Uhr Volksdorf hat eigene Galerie für Künstlernachwuchs

Die wohl kleinste Galerie Vorpommerns wurde in Volksdorf bei Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) errichtet. Sie besteht aus einem Schaukasten und einer Vitrine. Dort können Kinder und Jugendliche der Region ihre künstlerischen Arbeiten präsentieren. Erste Ausstellerin ist die 10-jährige Agneta Ziese aus Volksdorf. „Wir möchten jungen Menschen zeigen, dass wir sie als Teil der Gesellschaft und der Demokratie sehen und wir uns für sie interessieren. Kinder sollen aktiv mitgestalten, gefragt werden und soziale Bindungen aufbauen können. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie wichtig sind", begründet der in Volksdorf lebende Bildende Künstler Torsten Hahn sein Engagement für das Projekt. Es wird von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert. Eine Feier zur Einweihung findet am 5. April statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 17.03.2025 | 16:30 Uhr