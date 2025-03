Stand: 25.03.2025 12:24 Uhr Videoüberwachung in Malchin?

In Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) will Bürgermeister Axel Müller (CDU) mit Videoüberwachung gegen Vandalismus kämpfen. Am Dienstagabend diskutiert der Sozialausschuss über den Vorschlag. Müller will an zentralen Stellen der Stadt Kameras aufstellen. Anlass ist, dass die neu aufgestellten Bänke im Malchiner Stadtpark schon nach kurzer Zeit beschmiert waren. Wenn die Stadtvertretung den Kameras zustimmt, will der Bürgermeister zunächst mit dem Landesdatenschutzbeauftragten besprechen, was dabei zu beachten ist.

