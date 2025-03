Stand: 03.03.2025 17:30 Uhr Verwaltungsgericht Greifswald sucht ehrenamtliche Richter

Das Verwaltungs- und das Oberverwaltungsgericht in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) suchen ehrenamtliche Richterinnen und Richter aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Bewerben können sich alle, die mindestens 25 Jahre alt sind und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. "Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit sie nicht ehrenamtlich tätig sind, Soldaten, Rechtsanwälte und Notare können nicht zu ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern berufen werden", heißt es in einer Information der Kreisverwaltung Mecklenburgische Seenplatte in Neubrandenburg. Bewerbungen werden dort bis zum 3. April 2025 entgegen genommen. Die Auswahl der Bewerber trifft der Kreistag. Die Amtszeit der ehrenamtlichen Richter und Richterinnen beginnt in diesem Jahr und endet 2030.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.03.2025 | 17:30 Uhr