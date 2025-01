Stand: 28.01.2025 18:29 Uhr Verein Pomerania in Löcknitz hat neuen Geschäftsführer

Die Kommunalgemeinschaft Pomerania in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat einen neuen Geschäftsführer. Der 52-jährige Martin Hanf ist seit Jahren in der deutsch-polnischen Grenzregion engagiert. Der Historiker und Politikwissenschaftler will die länderübergreifende Zusammenarbeit weiter verbessern. Die Beratungsstellen des Vereins helfen zum Beispiel Deutschen und Polen, die im jeweiligen Nachbarland leben oder arbeiten bei der Eingliederung. Diese Serviceangebote sollen ausgebaut werden.

