Stand: 20.12.2024 15:30 Uhr Unbekannte stehlen Werkzeuge im Wert von 25.000 Euro

Unbekannte sind laut Polizei bei zwei Unternehmen an der Seenplatte eingebrochen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in einem Handwerksbetrieb in Ludorf bei Neustrelitz mehrere Werkzeuge wie spezielle Sägen, Fräsen und Bohrmaschinen gestohlen. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an. Auch ein Unternehmen in Neustrelitz sei bestohlen worden. Die Täter sollen hier Werkzeug im Wert von 5.000 Euro entwendet haben. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, wird durch die Kriminalpolizei geprüft. In beiden Fällen sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

