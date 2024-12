Stand: 10.12.2024 18:07 Uhr Unbekannte stehlen Bronzebüste aus Altenheim in Neubrandenburg

Diebe haben eine etwa 30 Kilogramm schwere Bronzebüste aus dem Foyer eines Caritas-Altenpflegeheims in der Heidmühlenstrasse in Neubrandenburg gestohlen. Nach Angaben der Einrichtung sei der Diebstahl am Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr passiert. Die Büste zeigt die französische Nonne Elisabeth Rivet, die sich zur NS-Zeit im Konzentrationslager Ravensbrück opferte, damit eine junge Mutter mit ihrem Kind weiterleben konnte. Die Büste sei weit mehr als ein Kunstobjekt. Sie erinnere an die selbstlose Menschlichkeit und den Mut dieser beeindruckenden Frau, erklärt Einrichtungsleiterin Julia Just - und appelliert an das Gewissen der Diebe. Die Caritas hat den Diebstahl bei der Polizei angezeigt.

