Stand: 13.09.2024 07:35 Uhr Ultimate Frisbee-Team aus Neubrandenburg sind "Sterne des Sports"

Der Hochschulsportverein Neubrandenburg hat mit seinem Ultimate Frisbee-Team "Kombinat Rundplastik" bei dem Wettbewerb "Sterne des Sports" in der Rubrik "Bronze-Sterne" gewonnen. Bei dem bundesweiten Wettbewerb zeichnen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Volksbanken Raiffeisenbanken gesellschaftlich engagierte Sportvereine aus. Auf kommunaler Ebene ist der Preis mit 1.500 Euro dotiert. Der Sportverein hat sich damit für die Teilnahme am Wettbewerb auf Landesebene qualifiziert. Im November tritt das Ultimate Frisbee-Team mit vier weiteren Vereinen aus Mecklenburg-Vorpommern zum Landesentscheid um den Titel "Silber-Sterne" an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte