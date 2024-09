Stand: 27.09.2024 07:30 Uhr Ueckermünde: Bauantrag für neues Hotel im Dezember erwartet

Seit vier Jahren gibt es Pläne für einen Hotelneubau in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Nun soll im Dezember ein Bauantrag gestellt werden. Das erklärte ein Vertreter des neuen Investors am Donnerstagabend auf der Stadtvertretersitzung. Es gäbe zudem Gespräche mit vier potentiellen Hotelbetreibern. Laut neuem Entwurf soll das Hotel 111 Zimmer haben, sowie Ferienwohnungen und einen Wellness-Bereich. Kritik an dem Projekt gibt es unter anderem, weil sich die Planungen immer wieder verzögert hatten. Für den Verkauf des Grundstücks in Strandnähe erwartet die Stadt mehr als fünf Millionen Euro.

