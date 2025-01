Stand: 17.01.2025 14:52 Uhr Tote Frau auf Campingplatz in Stuer gefunden

Auf einem Campingplatz in Stuer bei Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitagvormittag eine tote Frau gefunden worden. Laut Polizei lag die 64-Jährige auf einem Weg vor einem Häuschen, in dem sie sich zuvor aufgehalten haben soll. Die Ermittlungen zur möglichen Todesursache seien noch am Anfang, teilte eine Polizeisprecherin mit. Eine Rechtsmedizinerin war vor Ort. Am Montag soll die Leiche obduziert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte