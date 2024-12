Stand: 27.12.2024 06:51 Uhr Torgelow: Carport steht in Flammen - Brandursache noch unklar

Am Donnerstagnachmittag hat es in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gebrannt. Nach Angaben der Polizei stand ein Carport samt Nebengebäude in voller Ausdehnung in Flammen. Rund 50 Feuerwehrleute aus Torgelow und Hamm waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Der 61-jährige Besitzer des Carports wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer ausgebrochen ist, soll am Freitag ein Brandursachenermittler herausfinden.

