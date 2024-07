Stand: 13.07.2024 08:03 Uhr Tödlicher Verkehrsunfall auf der B192 bei Sietow

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 192 ist am Freitag ein 63 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Auto in Richtung Sietow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) unterwegs. Er setzte zum Überholen an und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammmen. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt schwere Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Seine 68 Jahre alte Beifahrerin wurde schwerverletzt. Der Fahrer, der den Überholvorgang eingeleitet hatte, wurde ebenfalls schwerverletzt. Die B192 war für drei Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Experten der DEKRA erstellen nun ein Gutachten zum genauen Unfallhergang.

