Stand: 10.03.2025 08:41 Uhr Teures Diebesgut an deutsch-polnischer Grenze sichergestellt

Am deutsch-polnischen Grenzübergang Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Bundespolizisten am vergangenen Wochenende gestohlene Baumaschinen im Wert von etwa 60.000 Euro sichergestellt. Eine Frau und ein Mann aus Polen versuchten laut Polizei, einen Saugbagger und eine Rüttelplatte auf einem Anhänger mit falschen Kennzeichen in Richtung Osten zu transportieren. Die Geräte wurden vorher in Hamburg als gestohlen gemeldet. Jetzt beschäftigt sich die Landespolizei mit dem Fall.

