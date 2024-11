Stand: 01.11.2024 14:04 Uhr Tatverdächtiger stellt sich nach Schießerei der Polizei

In Neubrandenburg hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Der Mann soll für eine nächtliche Schießerei am 3. Oktober verantwortlich sein. Der mutmaßliche Schütze ist ein 23-jähriger Deutscher. Ihm wird vorgeworfen, im Bereich der sogenannten Löwenvilla in der Neubrandenburger Innenstadt zwei Tschetschenen teils lebensbedrohlich verletzt zu haben. Dem jungen Mann wird versuchter Totschlag zur Last gelegt. Die Ermittlungen zur Tatwaffe dauern noch an. Ursprünglich war von einer Schreckschußwaffe die Rede. Die Polizei geht davon aus, dass es zuvor einen Streit als möglichen Auslöser gegeben hat. Aufgrund der Ermittlungen und entsprechender Hinweise waren die Kripo-Ermittler auf den 23-Jährigen gekommen. Er war nach der Tat zunächst untergetaucht, bis er sich am Donnerstag stellte. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Haftbefehl erlassen, der nun vollstreckt wurde.

