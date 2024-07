Stand: 18.07.2024 16:58 Uhr In Pasewalk und Ueckermünde tagen die neuen Stadtvertretungen

In Pasewalk kandidiert bislang nur der amtierende Stadtpräsidenten Ralf Schwarz von der CDU. Seine Partei hat mit neun Sitzen auch die meisten Mitglieder in der neuen Stadtvertretung. Weil die AfD nur drei der fünf gewonnenen Mandate besetzen kann, gibt es in dieser Wahlperiode nur 21 statt 23 Stadtvertreter in Pasewalk. In Ueckermünde ist die AfD mit sieben Sitzen stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit sechs Sitzen. Ob Amtsinhaber Robert Kriewitz von der CDU seinen Posten als Stadtpräsident behält, wird sich am Abend erweisen. Neu in der Stadtvertretung Ueckermünde ist, neben der AfD, auch das Bündnis Sahra Wagenknecht mit drei Sitzen.

