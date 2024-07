Stand: 19.07.2024 08:28 Uhr Stadtpräsidenten in Pasewalk und Ueckermünde wiedergewählt

In Pasewalk wurde der amtierende Stadtpräsident Ralf Schwarz von der CDU einstimmig wiedergewählt. Sein erster Stellvertreter wurde erneut Jörn Schuster vom Bündnis "Miteinander für Pasewalk", zweiter Stellvertreter ist Danny Rollin vom "Bürgerbündnis für Pasewalk", das in dieser Wahlperiode das erste Mal angetreten ist. Neuer und alter Stadtpräsident in Ueckermünde ist Robert Kriewitz von der CDU. Seine Stellvertreter sind nun Stefan Stein von der AfD sowie Karsten Berndt vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt ist Beatrice-Patricia Thiessen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte