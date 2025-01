Stand: 15.01.2025 10:11 Uhr Silbitz-Gießerei Torgelow mit durchwachsener Jahresbilanz

Die Gießerei der Silbitz-Gruppe in Torgelow blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2024 zurück. Es habe Phasen mit sehr starker Auslastung gegeben, aber auch Zeiten, in denen weniger zu tun war, sagte Geschäftsführer Torsten Tiefel. Wünschenswert wäre eine kontinuierliche Produktion. Eine der größten Belastungen für den Betrieb seien die hohen Energiekosten in Deutschland. Deshalb sei eines der wichtigsten Ziele gewesen, den Verbrauch zu reduzieren. Das sei unter anderem durch den Kauf eines sogenannten Wärmehalteofens gelungen, so Tiefel. Von der Politik wünsche er sich einen bezahlbaren Industriestrompreis. Außerdem müsste der Industriehafen Berndshof bei Ueckermünde ausgebaut werden, um die produzierten Gussteile besser zu den Kunden transportieren zu können. Die Silbitz-Gruppe ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei der Produktion von Gussteilen für Offshore-Windanlagen.

