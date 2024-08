Stand: 29.08.2024 10:24 Uhr Schwerer Verkehrsunfall zwischen Neubrandenburg und Neddemin

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag morgens auf der Landstraße kurz vor Neddemin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ereignet. Ein Pkw musste verkehrsbedingt anhalten und wurde von einem nachfolgenden Transporter in den Seitengraben geschoben, weil der nicht rechtzeitig bremsen konnte. Der Transporter geriet dann in den Gegenverkehr und stieß mit einem Kleinwagen zusammen. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Brunn, Neverin, Neubrandenburg und Staven waren schnell vor Ort, um die Verletzten aus den Fahrzeugen zu retten. Drei Personen mussten ins Krankenhaus. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war eine Reinigung der Fahrbahn durch ein Spezialunternehmen erforderlich, berichtet die Polizei. Die Landstraße 35 musste mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die Polizei hatte eine Umleitung eingerichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte