Sanierung der B 104 in Neubrandenburg verschiebt sich weiter

Für die Sanierung der Bundesstraße 104 im Bereich der Rostocker Straße in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist der Baubeginn immer noch ungewiss. Eigentlich sollte das Vorhaben schon abgeschlossen sein. Laut Straßenbauamt ist die Vergabe des Auftrages erst zum Jahresende möglich. Aus personellen Gründen gehe es nicht schneller. Damit können der Bauarbeiten frühestens im nächsten Jahr losgehen. Die Erneuerung der Rostocker Straße war ursprünglich gekoppelt an die Sanierung des Wehrs an der Oberbachbrücke. Wegen Materialproblemen wurden diese Arbeiten erst im Vorjahr - ein Jahr später als geplant - beendet. Daher verschob sich auch die Sanierung der darüber führenden Straße mehrfach.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte