Randalierer: Polizei-Einsatz in Altentreptow und Demmin

In Demmin und Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Randalierer die Polizei beschäftigt. Jugendliche im Alter zwischen 16 und 21 Jahren terrorisierten mehrere Menschen in Demmin. Sie sollen nach Polizeiangaben an Häusern geklingelt und an Fensterscheiben geschlagen, zudem andere Jugendliche und eine 39-jährige Frau leicht verletzt haben. Die Polizei ermittelt, den Verdächtigen wird Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen. In Altentreptow beschädigte ein 26 Jähriger zwei Autos und zerstörte die Fensterscheibe eines Wohnhauses, so ein Polizeibericht. Der Schaden wird mit rund 1000 Euro angegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte