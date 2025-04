Stand: 11.04.2025 09:46 Uhr Protest gegen Wehrführer-Wahl bei der Feuerwehr Neustrelitz

Ist bei der Wahl des Feuerwehrführers in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) alles rechtmäßig zugegangen? Mit diese Frage beschäftigt sich die Kommunalaufsicht des Kreises. Feuerwehrleute hatten Beschwerde eingereicht, nachdem die Stadtverwaltung Stimmzettel ausgegeben hatte, auf denen nur ein Kandidat stand und auf denen nur ein Kreuz bei "Ja" gemacht werden konnte. Gewöhnlich haben Stimmzettel mit einem Kandidaten zwei Felder für "Ja" oder "Nein". Stimmzettel ohne Kreuz gelten dann als Enthaltung. Nun prüft der Kreis, ob die Wahl in Neustrelitz gültig war oder wiederholt werden muss. Deshalb habe der Kreis die Stadtverwaltung Neustrelitz aufgefordert, Stellung zu nehmen, so ein Sprecher der Kreisverwaltung. Die Freiwilligen Feuerwehren bestimmen ihre Leitung per Wahl. Der oder die Gewählte wird dann zum Ehrenbeamten der Gemeinde berufen. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Wehrführer fachlich kompetent und sozial geeignet sein müssen.

