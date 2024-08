Stand: 21.08.2024 10:00 Uhr Pomellen: Wieder unerlaubte Einreisen aus Polen

Die Bundespolizei hat in Pomellen am Dienstag elf somalische Staatsangehörige festgestellt. Die acht Erwachsenen und drei Jugendlichen hätten keine Pässe dabei gehabt, heißt es. Sie gaben vor Ort an, dass sie über die sogenannte Belarus-Route nach Deutschland gekommen sind. Die drei Jugendlichen wurden dem Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald übergeben, die anderen hätten ein Schutzersuchen gestellt. Sie wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern-Buchholz geschickt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 21.08.2024 | 09:30 Uhr