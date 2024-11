Stand: 21.11.2024 10:34 Uhr Politischer Frauenstammtisch gründet sich in Pasewalk

Kaum Frauen in Gemeindevertretungen und nur wenige Bürgermeisterinnen in Vorpommern: das wollen der Landkreis Vorpommern-Greifswald und das Bildungs- und Sozialunternehmen CJD ändern - mit einem politischen Frauenstammtisch. Dieser gründet sich am Mittwoch um 17 Uhr in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und soll Frauen ermutigen, politisch aktiv zu werden und gemeinsam Veränderungen in der Region anzustoßen. Jede Frau sei willkommen, so Romy Tölk vom CJD. Beim Stammtisch werden Ideen über aktuelle gesellschaftliche Themen diskutiert - etwa die Gestaltung öffentlicher Räume und der Ausbau des Nahverkehrs. Das Geschlecht mache einen Unterschied, so die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Vorpommern-Greifswald, Susanne Sacher. Die Idee zum Stammtisch entstand aus dem bundesweiten Aktionsprogramm Kommune "Frauen in die Politik". Zur Eröffnung in Pasewalk werden die Ministerin für Gleichstellung, Jaqueline Bernhardt (Die Linke), Landrat Michael Sack (CDU) und Pasewalks Bürgermeister Danny Rodewald (parteilos) erwartet.

