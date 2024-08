Stand: 01.08.2024 16:24 Uhr Pilotprojekt: Glasfaseranschluss für 40 Wohnungen in NB

In der Neubrandenburger Bergstraße bekommen 40 Wohnungen im Rahmen eines Pilotprojektes Glasfaseraschlüsse um zu testen, wie groß das Interesse der Mieter an schnellem Internet ist. Das teilten die Neubrandenburger Stadtwerke mit. Normalerweise werden Glasfaseranschlüsse nur bei Neubauten oder Komplettsanierungen installiert, heißt es. Die meisten Wohnungen in Neubrandenburg erhalten ihren Internetanschluss über das herkömmliche Koaxialkabel, über das auch das klassische Kabelfernsehen geliefert wird. Über ein Glasfaserkabel kann das Internet deutlich schneller übertragen werden, als über ein Koaxialkabel aus Kupfer.

