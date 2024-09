Stand: 07.09.2024 11:12 Uhr Penzlin: Vier ehrenamtliche Helfer für ihr Engagement geehrt

Vier ehrenamtliche Helfer sind beim Jahresempfang des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte für ihr Engagement geehrt worden. In einem festlichen Rahmen im Schlosspark am See ist am Freitagabend die Arbeit von zwei Frauen und zwei Männern aus Grabowhöfe, Brohm, Groß Nemerow und Neubrandenburg in verschiedenen Ehrenämtern gewürdigt worden. Die Bürgermeister ihrer Heimatorte hoben als Laudatoren die langjährige Tätigkeit der Geehrten hervor. Ob als Schöffin am Amtsgericht, Vorsitzende von Vereinen oder als ehemaliger Bürgermeister haben sie mehr als ein halbes Leben im Dienst ihrer Heimatorte gearbeitet und für viele Einwohner das Alltagsleben erleichtert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 07.09.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte