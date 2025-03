Stand: 27.03.2025 16:20 Uhr Pasewalk: Zugausfälle wegen Fliegerbombe

Eine auf einer Baustelle in Prenzlau gefundene Weltkriegsbombe hat auch in der Haff-Müritz-Region für Zugausfälle und Zugverspätungen gesorgt. Die über Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fahrenden Züge zwischen Berlin und Stralsund wurden während der Entschärfung zur Sicherheit umgeleitet. Außerdem fielen Regionalbahnen zwischen Pasewalk und Angermünde aus. Am Nachmittag fuhren die Züge wieder.

