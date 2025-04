Stand: 19.04.2025 11:07 Uhr Pasewalk: Polizei kann Autofahrer nicht stoppen

Der Vorfall ereignete sich auf der Bundesstraße 104 Ortausgang Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Richtung Polen, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer missachtete die Aufforderung der Polizei anzuhalten und fuhr mit einem Auto mit polnischem Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Polizei schaffte es nicht, ihn zu stoppen. Jetzt wird wegen Verdachts des illegalen Autorennens gegen Unbekannt ermittelt. Der in der Autobastlerszene beliebte sogenannte Car - Friday lief ansonsten in der Haff-Müritz-Region ohne besondere Vorkommnisse ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.04.2025 | 10:00 Uhr