Pasewalk: Frühere Lila Bäcker-Produktionshalle wieder genutzt

In die ehemalige Produktionshalle des Lila Bäckers in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist neues Leben eingezogen. Das Unternehmen Planet V hat das Gebäude gekauft und nutzt jetzt die Hälfte der Fläche. Mitte Dezember ist das Unternehmen von Rothenklempenow nach Pasewalk gezogen. Auf 2.500 Quadratmetern werden dort jetzt vegane Fertigprodukte produziert. Die andere Hallenhälfte stehe leer, so Planet V-Geschäftsführer Govinda Thaler. Er hoffe aber, dass er sie an ein Unternehmen vermieten kann, das ebenfalls Lebensmittel produziert. Pasewalks Bürgermeister Danny Rodewald (parteilos) verspricht Unterstützung. Auch die alte Lkw-Garage auf dem Gelände steht leer. Sie könnte an Wohnmobil-Besitzer vermietet werden, schlug Planet V-Chef Thaler vor.

