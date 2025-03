Stand: 30.03.2025 08:10 Uhr PSV-Volleyballer kassieren zu Hause Niederlage

In der 2. Volleyball-Bundesliga haben die Männer des PSV Neustrelitz ihr Heimspiel gegen den FC Schüttorf aus Niedersachsen mit 0:3 verloren. Vor knapp 450 Zuschauern in der Strelitzhalle waren die PSV-Männer dem neuen Tabellen-Zweiten klar unterlegen, waren besonders in den Sätzen zwei und drei nahezu chancenlos. Nach 21 von insgesamt 24 Saisonspielen steht Neustrelitz auf Tabellenplatz sieben, der Klassenerhalt ist noch nicht gesichert. Im letzten Saison-Heimspiel haben die PSV-Männer am 12. April die zweite Mannschaft der Giesen Grizzlys zu Gast.

