Stand: 21.08.2024 11:00 Uhr Ueckermünde: Ortseingangsschilder geklaut

In Ueckermünde sind innerhalb weniger Tage zwei Ortseingangsschilder gestohlen worden. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte, sei so etwas erst einmal passiert. Vorsorglich wurden jetzt vor die fehlenden Schilder Tempo-50-Schilder aufgestellt. Eine Spur zu den Dieben, gebe es noch nicht, heißt es. In der nächsten Woche sollen die Schilder durch neue ersetzt werden.

