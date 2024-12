Stand: 28.12.2024 08:00 Uhr Nico Heidenreich wird Trainer bei Fortuna Neubrandenburg

Nico Heidenreich ist ab sofort neuer Trainer bei den Handball-Männern des SV Fortuna Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Der 37-jährige löst Raki Marangko ab, der das Amt erst zu Jahresbeginn übernommen hatte. Der Regionalligist reagiert damit auf das unbefriedigende Abschneiden in der Hinrunde. Fortuna ist aktuell Tabellenzehnter der Regionalliga Ostsee-Spree und damit abstiegsgefährdet. Heidenreich stammt aus Neubrandenburg, erlernte bei Fortuna das Handball-ABC und wurde in seiner Jugend mehrfach Landesmeister. Anschließend wechselte er zum HSV Insel Usedom, wo u.a. als Spieler, Trainer und Geschäftsführer aktiv war. Laut Verein soll Heidenreich "bis zum Saisonende den Feuerwehrmann spielen ... und den Verbleib in der 4. Liga sichern".

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte